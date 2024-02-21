نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافحة الإرهاب والتطرف ضمن لقاءات توعوية لقصور الثقافة بالغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مواقع فرع ثقافة الغربية عددًا من اللقاءات التثقيفية لرواد المواقع، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج التوعية التثقيفية لوزارة الثقافة.

لا للإرهاب

في السياق عقدت مكتبة إبيار الثقافية لقاء بعنوان "لا للإرهاب" تحدث خلاله الشيخ أحمد المزين عن مصطلح الإرهاب موضحا أنه يعني استخدام العنف أو التهديد لخدمة أغراض سياسية أو دينية أو اجتماعية، الأمر الذي يتسبب في تهديد الأمن العام بالمجتمع.

وعن أسباب تفشي تلك الظاهرة قال يرجع ذلك إلى انتشار الأفكار المغلوطة والهدامة في المجتمع، والانسياق وراء الشائعات المغرضة التي هدفها إحداث تفرقة بين أبناء الوطن.

وأشار في ختام حديثه إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الوعي لدى الأفراد، والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

الإعاقة فكر لا جسد

من ناحية أخرى أقامت مكتبة كفر حجازي محاضرة بعنوان "الإعاقة فكر.. لا جسد"، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. تحدثت خلالها ريهام عبد الله أخصائي المكتبة، عن جهود الدولة المصرية في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال السنوات الأخيرة وتفعيل قانون رقم 10 لسنة 2018 المعني بشئون الفئات الأكثر احتياجا للرعاية.

دورات تدريبية لذوي القدرات الخاصة

وأشارت إلى ضرورة عقد الدورات التدريبية لذوي القدرات الخاصة والسعي الدائم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها لدمجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.



واختتم اليوم بفقرة اكتشاف مواهب في مجالات الشعر والغناء والرسم، للطالبات الحضور من المعهد الأزهري.

التلوث البيئي ومخاطره على الصحة العامة

كما شهد قصر ثقافة طنطا محاضرة بعنوان "التلوث البيئي ومخاطره على الصحة العامة"، تناولت خلالها شيماء شمخون، من جهاز شئون البيئة بمحافظة الغربية، أسباب تلوث البيئة ومنها التوسع في الصناعات التعدينية والتحويلية، واستخدام الكيماويات الزراعية، علاوة على الاعتماد على مصادر الطاقة غير النظيفة والتي أثرت بالسلب على البيئة والمناخ خلال الآونة الأخيرة.

واختتمت حديثها مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهات المعنية، لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، مع رفع درجة الوعي البيئي لدى المواطنين من خلال تنظيم اللقاءات التوعوية والتثقيفية بشكل دوري.

