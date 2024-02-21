نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة تطلق دوري الإبداع والتميز بمدارس أسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الثقافة، فعاليات دوري الإبداع والتميز للموهوبين بمدارس محافظة أسيوط، تحت شعار "فن.. علم.. إبداع"، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المُقدم في إطار التعاون بين وزارتي الثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية والأدبية بعدد من المدارس والعمل على تنميتها من قِبل هيئة قصور الثقافة.

منافسة بين الطلاب

شهد اللقاء الأول، منافسة بين طالبات المدرسة الإعدادية، والإعدادية الجديدة، في مجالي الإلقاء الشعري والمعلومات العامة، بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من: الشاعر محمد أبو شناب، رئيس نادي أدب بيت ثقافة منفلوط، خالد عباس، رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارة التعليمية، الشاعر بهاء توفيق، مدير بيت ثقافة منفلوط، وأسفر اللقاء عن فوز طالبات المدرسة الإعدادية الجديدة.

مخاطر الألعاب الإلكترونية

وضمن نشاط البرامج التوعوية، شهدت مدرسة صدفا الابتدائية للبنات، محاضرة بعنوان "مخاطر الألعاب الإلكترونية" تحدثت خلالها وصيفة شاكر، عن مخاطر إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، موضحة الأضرار النفسية والصحية على الطفل، وأكدت على ضرورة استغلال الوقت فيم يفيد، والابتعاد عن تلك الألعاب التي تضيع الوقت، وتتسبب في تدمير عقلية النشء.

الاحتباس الحراري وتأثيره على البيئة

كما نظم بيت ثقافة أبنوب، لقاء بعنوان "الاحتباس الحراري وتأثيره على البيئة"، بالمدرسة الإعدادية للبنات، تناول خلاله خالد محمد -المسئول الإعلامي بجهاز شئون البيئة، أسباب مشكلة الاحتباس الحراري، وآثارها السلبية على الفرد والبيئة، موضحًا الإجراءات التي اتخذتها الدولة على أرض الواقع للتقليل من التأثيرات الخطيرة لهذه الظاهرة.

مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

بينما أقامت المكتبة الثقافية بالحوطا، محاضرة بعنوان "مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات"، تحدث خلالها الدكتور طه عبد الكريم، عن أضرار المخدرات على الصحة، ومنها: زيادة اضطرابات القلب، ارتفاع ضغط الدم، تليف الكبد نتيجة زيادة نسبة السموم في الجسم، التعرض لنوبات الصرع في حالة توقف الجسم عن تعاطي المخدر فجأة، واختتم حديثه موضحًا أهم طرق الوقاية والعلاج من الإدمان.

