نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتجاهات عربية للسيمفوني على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لخطط الثقافة المصرية الرامية إلى إلقاء الضوء على الابداعات العربية فى مختلف اشكالها وتحت عنوان اتجاهات عربية تنظم دار الاوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لاوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة عارف الفيولينة الدكتور حسن شرارة والمطربة أميرة أحمد مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا وذلك في الثامنة مساء السبت 24 فبراير علي المسرح الكبير.

أبرز الأعمال العربية فى القالب الغربى الكلاسيكى

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال العربية في القالب الغربى الكلاسيكي منها متتابعة فلكلورية لـ أبوبكر خيرت، نواح للكورال والاوركسترا لـ عمر أبو الهنا، كونشيرتو عربي للفيولينة والاوركسترا لـ عطية شرارة، قصيدة فدوي طوقان لن أبكي لـ أحمد الصعيدي، دور كادني الهوا تأليف محمد عثمان وإعادة التوزيع لـ جمال عبد الرحيم وأبو سمبل لـ عزيز الشوان.

أهداف أعمال المؤلفين العرب فى القالب الكلاسيك

جدير بالذكر أن تقديم أعمال المؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى تهدف إلى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى وتعبر عن الإبداعات المبتكرة التى تحمل الطابع العربي في الصورة الغربية.