حسن الرداد... اشتغلت كتير مع إيمي واحنا متخانقين بس بلم الدنيا



القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم عن طريقة حل مشاكلهم الزوجية خصوصا أثناء تصوير عمل فني مشترك بينهم.



وأكد الثنائي خلال لقائهما مع برنامج سينماتك المذاع على قناة sbc السعودية أنه عادة ما تحدث تلك المشاكل أثناء التصوير وقال الرداد "والله بيحصل وساعات بيبقى احنا الاتنين دماغنا مزرجنة وكمان شغالين مع بعض حاجة كوميدي فبتبقى صعبة انك تتخانق مع مراتك وبعدين تنزل تشتغل معاها لدرجة ان كل واحد فينا بيروح التصوير بعربيته".



وأكدت إيمي سمير غانم أن الرداد هو من يبادر بحل المشاكل دائما وقالت "بيحصل كتير نتخانق قبل الشغل بيننا بس اللي بيلم حسن لأن أنا طفلة أوي وممكن أبقى تافهة على حاجة مش صح فبيسيبني يومين كده ميكلمنيش وبعد كده يلم الدنيا لأني مش هعرف أعمل زيه".



يذكر أنه تم مؤخرا تكريم كلا من إيمي سمير غانم وحسن الرداد في افتتاح الدورة الثالثة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وذلك خلال احتفال المهرجان بمئوية الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس كونهم نموذج ناجح في تقديم الأعمال الكوميدية