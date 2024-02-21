صلاح عبدالله يكشف عن شخصيته في "العتاولة".. رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان صلاح عبدالله، متابعيه، صورة البوستر الدعائي، لشخصيته في مسلسل العتاولة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.









وكشف صلاح عبدالله عن اسم شخصيته في مسلسل العتاولة،وعلق على البوستر قائلًا: "انتظروا شخصية خميس #العتاولة #رمضان 2024 بإذن المولي".





أحداث مسلسل العتاولة





تدور أحداث مسلسل العتاولة في إطار تشويقي حول صراع دموي سينشأ بسبب الغيرة والطمع وسوف يملى الانتقام قلب كل منهما مما يتسبب في دمار وهلاك العائلة جميعا ويزج بأحدهما في السجن

أبطال مسلسل العتاولة

ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة كلا من: أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري،ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.





قنوات عرض مسلسل العتاولة

يعرض مسلسل العتاولة عبر قناة "MBC مصر"، وروجت القناة للعمل بنشر البوستر الرسمي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وحمل تعليق: "انتظروا مسلسل العتاولة في رمضان على MBCMASR "، كما أنه من المقرر عرض مسلسل العتاولة عبر منصة شاهد الإلكترونية.

البرومو الرسمي لـ العتاولة

طرح الفنان أحمد السقا، البرومو التشويقي لـ مسلسل “العتاولة” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، ويشاركه في البطولة الفنان طارق لطفي.

ونشر السقا مقطع الفيديو للبرومو الدعائي لمسلسل العتاولة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكبت عليه معلقًا: "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل العتاولة رمضان ٢٠٢٤ بإذن الله

لو كلها معلمين.. إحنا العتاولة".



آخر أعمال صلاح عبدالله

والجدير بالذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله فيلم "الإسكندرانى" الذى يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي،حيث تدور أحداثه داخل مدينة الإسكندرية حول بكر، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسددوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق، وحقق الفيلم نجاحات واسعة في الوطن العربي.