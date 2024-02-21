رمضان 2024..تعرف على تفاصيل شخصية أحمد ماجد في صيد العقارب

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض الفنان أحمد ماجد السباق الرمضاني المقبل بمسلسل صيد العقارب، وهو من بطولة غادة عبد الرازق والذي تدور أحداثة في جو من التشويق والإثارة، ويجسد خلال أحداث الفيلم شخصية ابن رياض الخولي.

أحداث مسلسل صيد العقارب

مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع.

شخصية غادة عبد الرازق

وتلعب غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة تمتلك مزرعة عقارب، وتدور أحداث المسلسل حول خلاف بين عائلتين.

وتدور الأحداث حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون



أبطال مسلسل صيد العقارب



مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.



آخر أعمال أحمد ماجد



يذكر أن شارك الفنان أحمد ماجد في مسلسل صوت وصورة للفنانة النجمة حنان مطاوع وشارك في بطولته صدقي صخر، مراد مكرم، نجلاء بدر وغيرهم

أحداث مسلسل صوت وصورة

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضةعند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.



