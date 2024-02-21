فن ومشاهير

بدء فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

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القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ منذ قليل فعاليات مؤتمر صحفي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بحضور المخرج أشرف فايق  و برئاسة الناقد عصام زكريا مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء القادم بمسرح الهناجر بدار الاوبرا المصرية في الرابعة عصرًا للإعلان عن تفاصيل الدورة ال٢٥ من عمر المهرجان.

 

 

 

و التي من المقرر أن ستقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من ٢٨ فبراير الجاري وحتى ٥ مارس المقبل.

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مؤتمر صحفي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة 
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مؤتمر صحفي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة 

 

 

أبرز المكرمين في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة 

 

من جانب آخر كانت أعلنت إدارة المهرجان مسبقًا  تكريم الفنانة القديرة سلوي محمد علي عن مجمل أعمالها وتكريم المخرج الإماراتي من أصل فلسطيني المخرج مهدي فليفل وسيتم الإعلان عن تكريم المكرم الثالث خلال المؤتمر المقام حاليًا.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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