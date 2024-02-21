«مجد القاسم» يحصل على الإقامة الذهبية في دولة الامارات العربية

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أحمد جودة - القاهرة - حصل «مجد القاسم» اليوم على الإقامة الذهبية في دولة الامارات العربية المتحدة وتم تنظيم حفل مصغر لتسليم مستندات الاقامة له.



كلمة مجد القاسم



وأعرب المطرب مجد القاسم عن سعادته بهذا التكريم من دولة الامارات الشقيقة حيث أن الإقامة فيها والعمل بها شرف لاي فنان عربي، ويعتبر هذا التكريم تتويجا لمشوار طويل لـ «القاسم» في الوسط الفني على مستوى الموسيقى والغناء.



اخر أعمال مجد القاسم



طرح المطرب مجد القاسم منذ عدة ايام اغنية جديدة بعنوان «عيد جوازنا» بالتزامن مع عيد الحب الموافق 14 فبراير.



تفاصيل أغنية عيد جوازنا



اغنية «عيد جوازنا» كلمات وليد رياض، ألحان منعم، توزيع ميدو مزيكا.

كلمات الأغنية

النهاردة يوم جوازنا، يعني ليلة العمر لينا



وانت جنبي الدنيا أجمل، م النهاردة احنا ابتدينا



عقبال مليون سنة، ملناش غير بعضنا



يا أجمل ما شافت عيني، حلّيتي عمري وسنيني



يا هدية من ربنا



كل يوم عن يوم يا روحي، صدقيني بحبك أكتر



والحنين والشوق في قلبي كل يوم بيزيد ويكبر



مهما أوصفلك مشاعري مش راح اقدر ليكي اعبّر



نفسي اعيش العمر تاني، واسعدك على قد ما اقدر



عقبال مليون سنة، ملناش غير بعضنا



يا أجمل ما شافت عيني، حلّيتي عمري وسنيني



يا هدية من ربنا

نبذة عن مجد القاسم

مطرب سوري مواليد 4 مايو عام 1962 بقرية الثعلت إحدى قرى محافظة السويداء بسوريا لعائلة بسيطة مكونةمن أب وأم وأحد عشر ابنًا. شارك في أعمال ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ إلحقونا يا هووة عام 20214وفيلم جحود قلب.