نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب التمثيل.. كزبرة يغير أسم شهرته لاسمه الحقيقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المغني كزبرة بتغير اسم الشهرة الخاص به لاسمه الحقيقي أحمد بحر، من أجل التمثيل، أعلن ايضا أثناء تواجده في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عن رغبته في نشر إسم العائلة: " اسم العائلة بحر والناس حبت اسم كزبرة، لكن هغيره بسبب التمثيل".

متي بدات رغبة كزبرة ف التمثيل؟

أوضح كزبرة: " أنا هدفي الأول كان التمثيل ولجأت للغناء على السوشيال علشان مكنتش عارف أوصل لهدفي، في الأساس كنت عاوز أمثل، لكن لكوني منحدر من منطقة شعبية مكنتش عارف أعمل إيه علشان أمثل، وبدأت أعمل أي حاجة تساعدني زي إني أغني أو أعمل اسكتشات.. أي حاجة المهم حد يشوفني.. لجأت للسوشيال ميديا علشان أتشاف، أنا بمثل إني بغني، وحلمي بكر مافهمش أنا عايز أقدم إيه.. وماقدرش أتخانق معاه ده أستاذ كبير، وكان في سوء تفاهم ومفهمنيش أنا حابب أقدم إيه؟، فحولت الموضوع لسكتش بسيط".

أحدث أعمال كزبرة

ومن ناحية اخري، يظهر كزبرة في المسلسل الرمضاني "كوبرا" من بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.

كزبرة في فيلم الحريفة

ويذكر ان كزبرة قد شارك مؤخرا في فيلم "الحريفة" الذي تلقى نجاحا كبيرا ليصبح أحد أعلى الأعمال المصرية مبيعا في تاريخ السينما، ويضم مجموعة من الشباب الموهوبين في التمثيل، بما في ذلك نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة ونور إيهاب وخالد الذهبي وعبد الرحمن محمد وسليم الترك وغيرهم، ويتميز بظهور خاص للفنان بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بالإضافة إلى اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

قصة فيلم الحريفة

وتدور أحداث فيلم الحريفة، حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

