نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد كيلاني يشارك ياسمين صبري بطولة مسلسل رحيل رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد كيلاني بطولة المسلسل التلفزيوني رحيل امام الفنانة ياسمين صبري والمقرر عرضة في دراما رمضان ٢٠٢٤، حيث يقدم دور جديد عليه عما سبق تقديمه، وقد بدأ كيلاني تصوير مشاهده الأسبوع الماضي في احدي الشركات بمنطقة أكتوبر ومن المقرر عرض المسلسل علي احدي القنوات المصرية.

مسلسل رحيل

مسلسل رحيل بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلي الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض اخر اعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم اعمال سينمائية مع امير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب ".

وشارك كيلاني في عدة مسلسلات اخرها الانسة فرح الذي قدمه بأجزائه امام أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي، هذا بخلاف وجوده في اكثر من عمل سينمائي ودرامي كضيف شرف، كما ينتظر عرض فيلمه السينمائي مع رنا رئيس.