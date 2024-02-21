نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها في كواليس مسلسل "دون مقابل" (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، مجموعة من الصور من كواليس مسلسل "دون مقابل"، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت نسرين طافش في الصور أثناء تصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد، وعلقت على الصور قائلة: "كواليس مسلسل(دون مقابل) قريبا في رمضان اسحبو للآخر لتشوفو كيف احتفل فريق العمل الجميل بعيد ميلادي".





أحداث مسلسل دون مقابل

مسلسل “دون مقابل” يدور في إطار اجتماعي تراجيدي، يتناول بطولات رجال الأمن في التصدي لقوى الإرهاب وأعداء الوطن، ويظهرخلاله هاني رمزي بشخصية ضابط شرطة متقاعد.





مسلسل دون مقابل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي، ويناقش بطولات قوات الأمن في التصدي لقوى الإرهاب وأعداء الوطن،حيث يظهر هاني خلاله بشخصية ضابط شرطة متقاعد، بينما تجسد داليا البحيري شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية، أمانسرين طافش فتظهر بدور إعلامية وزوجة هاني رمزي.









أبطال مسلسل دون مقابل





ويضم مسلسل دون مقابل مجموعة من أبرز هم هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، نسرينطافش، وعارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.



أحدث أعمال نسرين طافش

ومن جهة اخرى تستعد الفنانة نسرين طافش للتحضير لفيلم “المصيف” بعد انسحاب زينة من بطولة الفيلم والعمل من إخراج سليم العدوي،وتظهر نسرين طافش بشخصية “رانيا” التي تعمل في مجال تصميم الأزياء.



فيلم “بنقدر ظروفك"

و انتهت نسرين طافش مؤخرًا من تصوير فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة أحمد الفيشاوي، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي،ويشارك في العمل كل من: مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف وإنتاجسمير النيل وإخراج أيمن مكرم.



فيلم “السيستم”

كما تشارك نسرين طافش في فيلم "السيستم"، الذي يعرض حاليا في السينمات، وهو بطولة أحمد الفيشاوي وطارق لطفي، وتدورأحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يشارك في العمل بسنت شوقي، ميس حمدان، وأحمد فهيم، والفيلم من تأليف أحمدمصطفى، إخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.



