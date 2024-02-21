نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي: فلسطين ستكون حاضرة بقوة خلال فعاليات المهرجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة للدورته ٢٥ بحضور المخرج أشرف فايق و برئاسة الناقد عصام زكريا مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء القادم بمسرح الهناجر بدار الاوبرا المصرية في الرابعة عصرًا للإعلان عن تفاصيل الدورة ال٢٥ و التي من المقرر أن ستقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من ٢٨ فبراير الجاري وحتى ٥ مارس المقبل.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

و كشف رئيس المهرجان الناقد عصام زكريا خلال المؤتمر الصحفي أن أحداث فلسطين وفلسطين ستكون حاضرة بقوة خلال فعاليات المهرجان ومن خلال أفلام المهرجانات وسيكون فيلم الافتتاح مفاجأة.

أبرز المكرمين في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

من جانب آخر كانت أعلنت إدارة المهرجان مسبقًا تكريم الفنانة القديرة سلوي محمد علي عن مجمل أعمالها وتكريم المخرج الإماراتي من أصل فلسطيني المخرج مهدي فليفل وسيتم الإعلان عن تكريم المكرم الثالث خلال المؤتمر المقام حاليًا