نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة والدتها.. المخرجة ساندرا نشأت تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المخرجة ساندرا نشأت محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما استقبلت مساء أمس، المعزين في وفاة والدتها، بكنيسة مريم سيدة السلام بجاردن سيتي.

عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت

حضر العزاء مجموعة من الفنانين منهم: «كندة علوش وعمرو يوسف كارول سماحة، إلهام شاهين، محمد رجب، ريهام عبد الغفور،عمرو سعد، عمر مصطفى متولي، والإعلامي محمود سعد، والمنتج نصر محروس» وغيرهم.

نجوم الفن يواسون ساندرا نشأت

وكانت قد شيعت جنازة والدة ساندرا نشأت من كنيسة القديس كيرلس مصر الجديدة، وحرص عدد من نجوم الفن على مواساة «ساندرا» في وفاة والدتها، ومن بينهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنانة الهام شاهين، وآخرون.

نقابة المهن السينمائية تنعي والدة المخرجة ساندرا نشأت

نعت نقابة المهن السينمائية والدة المخرجة ساندرا نشأت، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت في بيان: ينعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة الزميلة المخرجة ساندرا نشأت في وفاة السيدة والدتها، وتقدم النقابة خالص العزاء للأسرة فى مصابهم الأليم داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته.

سبب وفاة والدة المخرجة ساندرا نشأت

كانت والدة المخرجة ساندرا نشأت عانت الفترة الماضية من المرض، وتم احتجازها الفترة الأخيرة في إحدى مستشفيات القاهرة، وتدهورت حالتها الصحية وتم نقلها إلى العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة قبل رحيلها.

علاقة المخرجة ساندرا نشأت بـ والدتها

وسبق، ووصفت المخرجة ساندرا نشأت علاقتها بوالدتها في لقاء سابق ببرنامج It’s show time بأنها داعمتها الأولى قائلة: فى بداية إقدامى على الإخراج الكثير اعترض على فكرة أنى سأصبح مخرجة، لكن كنت أرى والدتي هى أكثر شخص دعمني، على عكس والدي الذي كان معترضا، لكن ظلت والدتي معي في تقديمي لمعهد السينما، وفي كل خطوات حياتي لأنها كانت ترى ما أراه.

أحدث أعمال المخرجة ساندرا نشأت

بدأت المخرجة ساندرا نشأت حياتها الفنية بالفيلم القصير (أخر شتا)، ثم أخرجت الفيلم التسجيلي اسم (الموفيولا)، في حين كانت بدايتها في الأفلام الروائية الطويلة عبر فيلم (مبروك وبلبل) في عام 1996، ثم قدمت بعده عددا من الأفلام الناجحة مثل: (ليه خلتني أحبك، حرامية في كي جي تو، ملاكي إسكندرية، مسجون ترانزيت، المصلحة).