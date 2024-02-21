نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة والدتها.. المخرجة ساندرا نشأت تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المخرجة ساندرا نشأت محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما استقبلت مساء أمس، المعزين في وفاة والدتها، بكنيسة مريم سيدة السلام بجاردن سيتي، حضر العزاء مجموعة من الفنانين منهم: «كندة علوش وعمرو يوسف كارول سماحة، إلهام شاهين، محمد رجب، ريهام عبد الغفور،عمرو سعد، عمر مصطفى متولي، والإعلامي محمود سعد، والمنتج نصر محروس» وغيرهم.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن المخرجة ساندرا نشأت..

حياة المخرجة ساندرا نشأت الشخصيه

ولدت المخرجة ساندرا نشأت 2 فبراير 1970، حاصلة على بكالوريوس «المعهد العالي للسينما» قسم الإخراج عام 1992 وليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية عام 1993، أول أعمالها الروائية القصيرة فيلم أخر شتا، كما قامت أيضا بإخراج فيلم تسجيلي بعنوان الموفيولا عن المونتير «كمال أبو العلا»، تزوجت ساندرا نشأت من ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، ومالك نادي ليرس البلجيكي، بحضور عدد من أصدقائهما منهم الفنانين مدحت صالح وعلي الحجار ومحمد منير.

مسيرة المخرجة ساندرا نشأت الفنية

كان أول أعمال المخرجة ساندرا نشأت الروائية الطويلة فهو فيلم مبروك وبلبل عام 1996 للفنان يحيى الفخراني، ثم قدمت بعد ذلك فيلم ليه خلتني أحبك عام 1999 من تأليف «وليد يوسف» وبطولة كريم عبد العزيز ومنى زكي والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرًا، وايضًا فيلمها الثالث حراميه في كي جي تو حققت نجاح بعد تقديم أكثر من فيلم. ومن الجدير بالذكر أن لها أيضًا تجارب في مجال الفيديو كليب أبرزها أغنية «فاكرك يا ناسيني» للمغني محمد فؤاد، ومن أعمالها أيضًا أغنية «لماذا» للمغنية غادة رجب.

وفاة والدة ساندرا نشأت

وكانت قد شيعت جنازة والدة ساندرا نشأت من كنيسة القديس كيرلس مصر الجديدة، وحرص عدد من نجوم الفن على مواساة «ساندرا» في وفاة والدتها، ومن بينهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنانة الهام شاهين، كانت والدة المخرجة عانت الفترة الماضية من المرض، وتم احتجازها الفترة الأخيرة في إحدى مستشفيات القاهرة، وتدهورت حالتها الصحية وتم نقلها إلى العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة قبل رحيلها.