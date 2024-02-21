نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحب الصادق..لهذا السبب تامر حسني يكتب كلمات أغنية "30 حياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان تامر حسني منذ أسبوع أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "30 حياة" وذلك بالتزامن مع عيد الحب، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية تقترب من 5 مليون مشاهدة.

تامر حسني يكشف سبب كتابته لأغنية 30 حياة ؟

وكشف تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سر اختيار كلمات أغنية 30 حياة الذي ظهر في الكليب الخاص بها وهو يغنيها أم صوت نسائي يقدمه لأول مره، لكنه في الأصل كتب تلك الكلمات والمعاني لوالدته.



لمن يغني تامر حسني 30 حياة ؟



ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لابن وأم يغنون الأغنية معًا معلقًا:"يااااااااه على الأحساس اللي فرحني ولمس قلبي أو ي أو ي دلوقتي والعسل الصغير ده بيغني الأغنية دي لمامته. لاني أنا كتبت الكلام ده في الأصل فعلًا لأمي، فرحت إنه اتحس كده، وعلى فكره الحب الصادق ده طول العمر ينفع للحبيبة والحبيب والزوج والزوجة وللأم والأب و للابنه و الابن والأخ وللأخت ولأقرب انسان ليكم له غلاوه ومحبه خاصة،

يا ترا كلكم ممكن تحسوا الكلام ده لمين ؟

ربنا يخليلك ابنك الجميل وفي يوم ان شاء الله تشوفيه ضهر كبير وسند ليكي ".



تفاصيل أغنية 30 حياة



يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" الذي طرحها أمس احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، الحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.



كلمات أغنية ٣٠ حياة

إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي.