غادة عادل: ممكن أتجوز واللي هيدخل حياتي لازم ولادي يكون موافقين عليه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة غادة عادل خلال لقائها ببرنامج رؤيا مصر، تفاصيل علاقتها بمجدي الهواري، وذلك بعد انفصالهما خلال الفترة الماضية، كما تحدثت عن روتين عنايتها ببشرتها، وقالت: خلال حضوري أول ليلة سعودية مصرية، كنت مهمتة بالميك آب والظهور بشكل جيد وبشكر كل اللي أشاد بجمالي، والناس لما بتحب حد بتشوفه حلو.

غادة عادل: الراحة النفسية اهم من الفلوس

وتابعت: الفلوس مهمة وهتخليني أهتم ببشرتي ولكن الراحة النفسية هي الأساس ولازم الإنسان يكون راضي وعنده أمل، وبنتي بتهتم ببشرتي خاصة مع المجهود الذي أبذله خلال التصوير، كما أنني أهتم بأكلي وبساعات النوم.. أصعب مقلب اتعمل معايا في حياتي لما كنت مع رامز جلال وقت مقلب الكرسي وحسيت إنه آخر يوم في عمري.

شروط غادة عادل للزواج مرة اخري

واوضحت غادة عادل رايها في إمكانية زواجها مرة أخرى بعد مجدي الهواري، قالت: أنا ومجدي الهواري أصدقاء وعلى تواصل دائما وهرفض أتجوز تاني لو هيأثر على ولادي، لكن هوافق لو هما موافقين ومرتاحين، ولازم الشخص الجديد يكون يستحق يدخل حياتنا.

أحدث أعمال غادة عادل

ومن ناحية اخري، تنافس غادة عادل في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل لانش بوكس، ويشارك في بطولة العمل كل من جميلة عوض، فدوى عابد، ومن تأليف عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي، تنتظر غادة عرض فيلم أهل الكهف، في صيف 2024، ويشاركها بطولته خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، مصطفى فهمي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

اخر اعمال غادة عادل

ويذكر ان غادة عادل قد حققت نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية بعد عرض مسلسل حالة خاصة على منصة watch it، وجسدت خلاله شخصية محامية تدعى أماني النجار، وشارك في بطولة مسلسل حالة خاصة بجانب غادة عادل كل من طه دسوقي، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد طارق، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، وأدهم النحاس، والعمل من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.