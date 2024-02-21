تفاصيل شخصية يسرا اللوزي في مسلسل "صلة رحم" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة يسرا اللوزي في بطولة مسلسل صلة رحم، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2024.

ابطال مسلسل "صلة رحم"

يشارك في بطولة المسلسل إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، من تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.

قصة مسلسل "صلة رحم"

يتناول المسلسل صراعات عائلية حيث تقدم يسرا شخصية هايدي، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة.

تفاصيل بوستر مسلسل "صلة رحم"

بوستر المسلسل الذي نشرته الفنانة يسرا اللوزي على صفحتها الشخصية، يحمل طابع الغموض والإثارة، حيث يظهر فيه النجم إياد نصار ومن خلفه كل من يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد، وكل منهما حبلى ممسكة ببطنها وتعطي ظهرها للأخرى في إشارة لتنافس ما بينهما أو تشابه بين حالتيهما، وبأسفل البوستر يقف رجل من ظهره في ممر أشبه بممرات المستشفى ليلًا، ليتركنا ذلك في ترقب شديد وانتظار للصراع الذي سيقدمه المسلسل.

أحدث أعمال يسرا اللوزي

من ناحية اخري، يعرض حاليا للفنانة يسرا اللوزي فيلم ليلة العيد، ويدور في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن. وتشارك يسرا اللوزي في بطولة الفيلم أمام النجمة يسرا وريهام عبد الغفور، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله.

آخر أعمال يسرا اللوزي

وكان آخر أعمال يسرا اللوزي مسلسل جميلة وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليهما المشكلات والأزمات، ويسعون لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل، كما تجسد الفنانة سوسن بدر دور والدتها، ويقوم الفنان صبري عبدالمنعم بدور والدها، ايضا فيلم جروب الماميز، وتدور أحداث فيلم " جروب الماميز"، في إطار كوميدي حول 3 أمهات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهن أزمة في التعامل مع أبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة، ليقررن الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهن.