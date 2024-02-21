نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للأسبوع الثاني على التوالي.. رحلة 404 يتصدر شباك التذاكر بالسينمات السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض حاليًا فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي في دور العرض السعودية للأسبوع الثاني على التوالي، والعمل يدور في إطار اجتماعي درامي تشويقي، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي.

إيرادات فيلم رحلة 404

تصدر فيلم رحلة 404 شباك التذاكر، احتل المركز الأول في تحقيق أعلى الإيرادات، متصدرًا الأعمال العربية والأجنبية، حيث بلغت إيراداته نحو 7 مليون ريال، منذ أول يوم عرض له في المملكة العربية السعودية.

جوائز فيلم رحلة 404

وايضا حصلت منى زكي على جائزة أفضل ممثلة، عن فيلم رحلة 404، من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وتسلم صبري فواز الجائزة، نظرًا لوجود منى خارج مصر، كما حصل الفيلم، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وفاز التونسي مجدي مستورة بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم وراء الجبال.

قصة فيلم رحلة 404

والعمل يدور في إطار اجتماعي درامي تشويقي، حول رحلة تخوضها منى زكي من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر، مما يدخلها في صراعات عديدة خلال الأحداث.

سبب تغير اسم فيلم رحلة 404

والفيلم كان يحمل في البداية اسم القاهرة مكة، قبل أن تستقر الشركة المنتجة له على طرحه تجاريًا باسم رحلة 404، وكان قد تعرض العمل للتأجيل لأكثر من مرة، على الرغم من انتهاء تصويره في 2022، وذلك بسبب أزمات رقايبة.

أبطال فيلم رحلة 404

رحلة 404 من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء، عارفة عبدالرسول، سماء إبراهيم، وشادي الفونس، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي.

اخر اعمال مني زكي

ويذكر ان الفنانة منى زكي قد تغيبت عن الموسم الرمضاني المقبل 2024، بعدما قدمت في رمضان 2023، مسلسل تحت الوصاية، ونال العمل العديد من الإشادات وفاز بعدة جوائز، وشارك في بطولة تحت الوصاية، بجانب منى زكي، كل من دياب، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، ثراء جبيل، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، جميل برسوم، وحمدي هيكل، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي درامي، ويتناول مسلسل تحت الوصاية قضية وصاية الأم على أبنائها بعد وفاة الأب.