نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي سليم تكشف عن تفاصيل دورها في مسلسل المداح الجزء الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة مي سليم عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل المداح الجزء الرابع، الذي يقدم بطولته الفنان حمادة هلال، ومن المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام 2024.

وقالت مي سليم في تصريحات صحفية عن تفاصيل مشاركتها في العمل: بشارك في المداح بـ ظهور خاص، وهطلع أبسط الجمهور وهخرج، وهكون مفاجأة هتعجبهم، يارب الدور يعجبكم.



قصة مسلسل المداح الجزء الرابع



يتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد أن يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان الماضي عام 2023.

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع



مسلسل المداح 4، بطولة كل من: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

ومن ضمن مفاجآت الجزء الرابع للجمهور هو عودة "مليكة" الشخصية التي تقدمها سهر الصايغ وتظهر مجددًا مليكة بعد أن قام صابر المداح بحرقها في الجزء الثاني وتعود بينهم المشادات والمفارقات التي نشاهدها دومًا بالمداح.



وفي سبيل الكشف أسماء أبطال مسلسل "المداح" الجزء الرابع، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان لعام 2024، يشهد العمل توسعًا في قائمة نجومه، حيث سينضم فنانون وممثلون جدد إلى الطاقم الأساسي، مع حضور ظاهري متوقع لأبطال الأجزاء السابقة عبر مشاركات كضيوف شرف أو بطريقة فلاش باك.

آخر أعمال مي سليم

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم مسلسل تلت التلاتة، مع غادة عبد الرازق، المكون من 15 حلقة والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك به مجموعة من الفنانين ومن بينهم: ليلى أحمد زاهر صلاح عبدالله، أحمد مجدي، محمد القس، مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، عمرو القاضي، جيهان خيري، احسان الترك، وهي من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.