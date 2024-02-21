نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. الجمهور يحاصر محمد رمضان أمام محكمة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم محمد رمضان، على حضور جلسة معارضته بمحكمة الجيزة، اليوم الأربعاء، وذلك في الحكم الصادر بحبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.



وحاصر الجمهور، محمد رمضان أمام محكمة الجيزة، للالتقاط الصور التذكارية معه، وذلك عقب وصوله وخروجه من المحكمة.

تصريحات محمد رمضان

وقال رمضان، في بيان صحفي: "أنا أثق في نزاهة القضاء المصري العادل وواثق في أنه سينصفني فيما يتم توجيهه لي من اتهامات لا أساس لها من الصحة".

وحجزت المحكمة، جلسة معارضة محمد رمضان ليوم 6 مارس للنطق بالحكم.

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تأجيل الجزء الثاني من جعفر العمدة



ومن ناحية اخري، قرر محمد رمضان قرر تأجيل الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة لانشغاله بفيلم أسد أسود، ويغيب بذلك عن موسم رمضان، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا في موسم 2023، حيث تصدر جعفر العمدة تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه وحقق نسب مشاهدة عالية، وجعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، منذر رياحنة، وجوري بكر، والمسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.



آخر أعمال محمد رمضان



والجدير بالذكرأن آخر أعمال محمد رمضان في السينما هو فيلم ع الزيرو، وحصد إجمالي إيرادات وصلت إلى 13 مليون و522 ألف جنيه خلال 72 يومًا بدور العرض السينمائي، ودارت أحداث ع الزيرو في إطار أكشن تشويقي إنساني، وضم نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، والطفل منذر مهران، مع عدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي ومحمد لطفي، وكان من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.