بالصور.. أنغام تتألق في أضخم حفلات الطلاب بتاريخ الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 08:29 مساءً - أحيت الفنانة أنغام، واحدة من أضخم حفلات الطلاب في الكويت، بحضور أكثر من 12 ألفًا من الطلاب والخريجين داخل جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، وذلك بناء على استفتاء طلابي لاختيار نجم حفل 2024، والذي تصدرته بقوة الفنانة أنغام.

ويعد حفل طلاب وخريجي جامعة الشرق الأوسط الأمريكية هو الثاني لأنغام بالكويت في عام 2024، وبعد مرور أقل من أسبوعين على حفلها الأول بمهرجان فبراير الكويت، والذي شهد نجاحا كبيرًا وحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

وأشعلت أنغام حماس الطلاب والخريجين منذ اللحظة الأولى بصعودها في كامل أناقتها على خشبة المسرح، مرددة الأغنية المحببة لجمهورها في الكويت والتي تقول كلماتها "لفيت لفيت مثلك، ولا لاجيت.. حنيت يا كويت وبلهفتي رديت"، والتي حصدت هتافات وصيحات الإعجاب التي تخللها عبارات الحب والمودة لسلطانة الأغنية.

كما تصاعدت المزيد من أجواء الإثارة بتقديمها وصلة من أغانيها الطربية والرومانسية منها "حالة خاصة" ،"أساميك الكتير" ،"عمري معاك" ،"حتة ناقصة" ،"لوحة باهتة" ،"أنا عايشة حالة" ،"ولا دبلت" ،"مطمنة" ،"تسلم يدينه" ،"ثلاث حروف" ،"قلبك" ،"سيدي وصالك" ،"أكتبلك تعهد"، "هتمناله الخير" و"ياريتك فاهمني".

وكانت أنغام قدمت مؤخرا أول حوار غنائي بمشاركة تامر عاشور، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وحقق نجاحا كبيرا ضمن فعاليات موسم الرياض.

على جانب آخر واصلت صوت مصر أنغام تصدر التريند حتى اللحظات الأخيرة من عام 2023 والذى شهد اهتمامًا عربيًا كبيرًا بما تقدمه من فن وإبداع، بالإضافة إلى إطلالتها وأناقتها التي تصدرت أكثر من مرة مؤشرات البحث طوال العام والذي اختتمته برقي وتألق فني كالعادة خلال مشاركتها في حفل ليلة رأس السنة، والذي حمل عنوان" ليلة نجمات العرب".

كما تصدرت أنغام قبيل حفل "ليلة نجمات العرب"، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بلقائها مع الفنانة العالمية لارا فابيان خلال الاحتفال بتكريم فنان العرب محمد عبده حيث نال لقاء النجمتين تفاعلا إيجابيا من المعجبين بفنهما حول العالم.

ومن أبرز التريندات التى تصدرها اسم أنغام، موقفها المشرف من المتحدث الإعلامي باسم الكيان الصهيوني دعما لضحايا غزة وفلسطين، وغيرها من المواقف الفنية والإنسانية التي كانت الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي طوال عام 2023 بمصر ودول العالم العربي منها حفلى صوت مصر بالمملكة العربية السعودية، وبمهرجان "العالم علمين" واللذان حظيت بمتابعة الملايين من محبيها.

كما قدمت أنغام مؤخرا أغنية وطنية حماسية بعنوان "حلفونا" لدعم القوات المسلحة والبطولات التي يواصل تحقيقها حتى الآن.

وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفني تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمة وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن العربي الأصيل.