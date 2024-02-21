القاهرة - محمد ابراهيم - مصطفى شعبان يعود في رمضان 2024 بمسلسل "المعلم".. قصة تقيلة ومختلفة تنتظركم

تم إصدار الصور الأولى الحصرية من مسلسل “المعلم” الذي يعكس نجم الدراما مصطفى شعبان في دور تاجر سمك حيث يقوم حاليا بتصويره بغية العرض في شهر رمضان المقبل لعام 2024 يأخذنا شعبان في رحلة مثيرة ومليئة بالصراعات حيث يتنقل بين تحديات الحياة ومطامحه في استعادة قوته ومكانته بين كبار تجار السمك في شادر البحر.

مسلسل المعلم 2024



باستمرار الفنان مصطفى شعبان في تصوير مشاهد مسلسله الجديد “المعلم” استعدادا لعرضه في موسم رمضان القادم يشهد العمل جهدا كبيرا من فريقه المؤلف من نجوم الفن يتألق مسلسل “المعلم” بطولة النجم مصطفى شعبان ومن المقرر عرضه في موسم رمضان القادم على شاشتي دي إم سي والحياة تروج صفحات القناتين بشكل ملحوظ للعمل من خلال البوستر الدعائي حيث يندرج العمل ضمن إطار مثير واجتماعي يعد بأحداث مشوقة تلامس القلوب.

فريق العمل في مسلسل المعلم 2024



مسلسل “المعلم” يتألق بنجومه البارعين حيث يشارك في بطولته مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر أحمد وأحمد بدير وانتصار ومحمود الليثي وأحمد فؤاد سليم وغيرهم من نجوم الساحة العربية من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بمشيئة الله على قناة من إنتاج شركة سينرجي وهو من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري وإخراج مرقس عادل تستمر عمليات تصوير المسلسل بنجاح يتمتع فريق العمل بحماس واضح لتقديم عمل فني مميز يترك بصمته في قلوب المشاهدين وقد كشفت “watch it” عن البوستر الترويجي الأول للمسلسل مما أثار ترقب الجمهور لمتابعة أحداثه وتطوراته المثيرة.