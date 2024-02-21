القاهرة - محمد ابراهيم - "مسلسل الساعة 5".. عائشة بن أحمد تخوض تجربة جديدة في رمضان 2024

على موعد مع الإثارة والتشويق في شهر رمضان 2024 يستعد الجمهور بفارغ الصبر لاستقبال مسلسل “الساعة 5” الذي يعدّهم برحلة مثيرة لا تنسى بتوقيع النجم الكبير آسر ياسين على بطولته يعد هذا العمل بأن يكون إضافة مميزة إلى ساحة الدراما في الشهر الفضيل.

مسلسل الساعة 5



تحتضن قاعة الإبداع والتحضيرات عقدت الفنانة القديرة عائشة بن أحمد جلسات مكثفة مع المخرج المتميز هاني خليفة بهدف استكشاف أدق تفاصيل شخصيتها قبل انطلاق عجلة التصوير وتأملا في فهم المشهد الذي تندمج فيه هذا المسلسل الذي ستشارك فيه “بن أحمد” يأتي بشكل استثنائي هذا العام إذ يتألف من 15 حلقة فقط ما يجعله تحديا جديدا بعيدا عن المألوف للفنانة الراقية يتوقع أن يكون مسلسل “الساعة 5” من بين الإنتاجات المتميزة التي تعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024 على شاشات إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في انتظاره.

فريق العمل مسلسل الساعة 5



تعد مسلسل الساعة 5 تجربة جديدة ومميزة للممثلة القديرة عائشة بن أحمد في عالم دراما الـ 15 حلقة، بعد تألقها في رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل مذكرات زوج بطولة نخبة من نجوم الفن بينهم طارق لطفي وخالد الصاوي وسما إبراهيم وإدوارد وعمر الشناوي يأتي هذا العمل الفني المميز استنادا إلى رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت وتمتاز بسيناريو وحوار من تأليف محمد سليمان عبد المالك وبإخراج متميز يحمل بصمة المبدع تامر نادي ويأتيكم من إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.