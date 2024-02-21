نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشيد البغدادي.. نور محمود يروج لشخصيته في "محارب" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان نور محمود لشخصيته في مسلسل "محارب"، حيث شارك البوستر الدعائي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك نور محمود البوستر الدعائي لشخصيته في المسلسل الرمضاني محارب، وعلق عليه قائلًا: "رشيد البغدادي..محارب رمضان ٢٠٢٤ان شاءالله..

اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول”









أحداث مسلسل محارب



ويدور أحداث مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش معأسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب



والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر،سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرومحمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.





أحدث أعمال نور محمود

وفي نفس السياق، يشارك الفنان في السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل مسار إجباري.





تفاصيل مسلسل مسار إجباري



ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضانالمقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمالالمهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين اللذان يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًاعلى عقب.





أبطال مسلسل مسار إجباري



مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاجالمتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور،وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

آخر أعمال نور محمود

كان آخر أعمال الفنان نور محمود حكاية "روحي فيك"، المستوحاة من كتاب "55 مشكلة حب"، وشارك نور في بطولة الحكاية إلى جانبعائشة بن أحمد، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر منالفنانين، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم، منذر ريحانة وحسام فياض، والحكاية من تأليف وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراجالمخرج الأردني محمد لطفي.

