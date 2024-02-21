منصة watch it تروج لبوستر مسلسل بيت الرفاعي

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت منصة Watch it الرقمية،ط بطرح بوستر جديد للفنان أمير كرارة من مسلسل بيت الرفاعي، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 والذي سوف يعرض عبر شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي



مسلسل بيت الرفاعي، بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، ومحمد لطفي، وعايدة رياض، وسيد رجب، وتامر نبيل، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، وأحمد فؤاد سليم، وماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل بيت الرفاعي



ويشهد مسلسل بيت الرفاعي، صراعا شرسا بين أمير كرارة وأحمد رزق بسبب الميراث، والذى يرفض توزيعه كبير عائلة الرفاعي أحمد فؤاد سليم، ويفقد أمير كرارة والده أحمد فؤاد سليم نتيجة صراعه مع عائلته سواء أشقائه أو أولاد العم، كما يفقد والدته التي تتوفى بعد حسرتها على وفاة زوجها.

موعد مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

يشتعل البحث بشكل تدريجي كلما مرت الأيام واقتربت إلى شهر رمضان عن موعد مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 من قبل الفنان العاشقين للأكشن وللفنان أمير كرارة بشكل عام لما يقدمه من أعمال فنية مميزة صنعت له شعبية جارفة ليس في مصر فحسب وأنما في الوطن العربي أجمع، وحتي هذه اللحظة لم يعلن بشكل رسمي موعد مسلسل بيت الرفاعي في رمضان ولكن جميع التوقعات والتكهنات تؤكد أنه سيكون مابين الساعة التاسعة مساءا إلى العاشرة لأنها هي الأوقات المحببة والمفضلة لدي الفنان المصري لعرض أعماله.

آخر أعمال أمير كرارة

يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة مشاركته في شهر رمضان الماضي عام 2024 في مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجي.