غادة عادل تكشف عن تواجدها في برنامج رامز جلال

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة غادة عادل، عن أصعب مقالب رامز جلال، قائلة: "مقلب رامز جلال بتاع الكرسي، كان أصعب حاجة في حياتي، وحسيته آخر يوم في عمري.

وتحدثت خلال لقائها مع رؤيا مصر، عن تواجدها في برنامج رامز الجديد والذي سيذاع في رمضان المقبل 2024"، مش هقدر اقول لكن هتكون مفاجأة.

كما كشفت عن إمكانية زواجها مرة أخرى بعد انفصالها عن المخرج مجدي الهواري، وقالت: "أنا ومجدي الهواري أصدقاء وعلى تواصل دائمًا وهرفض أتجوز تاني لو هيأثر على ولادي، لكن هوافق لو هما موافقين ومرتاحين، ولازم الشخص الجديد يكون يستحق يدخل حياتنا".

مشاركة غادة عادل في الموسم الرمضاني المقبل



جدير بالذكر أن غادة عادل تواصل تصوير مسلسل لانش بوكس لعرضه في موسم رمضان المقبل وتضم قائمة أبطال مسلسل لانش بوكس بجانب النجمة غادة عادل، كلا من،جميلة عوض وفدوى عابد وصدقي صخر واحمد وفيق ومطرب الراب شاهين وهشام اسماعيل وعمرو رمزي، تأليف عمرو مدحت، ومن إخراج هشام الرشيدي.

المسلسل سيناريو وحوار عمرو مدحت، وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي ذائع الصيت " Good Girls" وعرض منه 50 حلقة في الفترة من 2018 حتى 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم.

"لانش بوكس" هو أول عمل يدخل السباق الرمضاني من الشركة المنتجة التي قدمت للمشاهد العربي العديد من الأعمال الدرامية المميزة عبر كبرى منصات العرض خلال السنوات الأخيرة، في مقدمتها "الأنسة فرح"، "ستات بيت المعادي"،" قواعد لبطلاق ال٤٥"، "النزوة"، "الجسر" و"مجنونة بيك".

من جانبها أكدت المنتجة سالي والي، عن سعادتها بالتعاون مع هذا الكم من النجوم في "لانش بوكس" متوقعة أن تنال الحلقات إعجاب كل فئات المشاهدين المصريين والعرب، مضيفة أنها على ثقة من أن "لانش بوكس" سيحقق مكانة مميزة في السباق الرمضاني المرتقب.

مسلسل "لانش بوكس " يدور حول 3 سيدات، " شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب إجتماعي كوميدي لا يخلو من التشويق".