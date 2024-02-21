حمدي الميرغني برفقة محمود البزواي من كواليس “للأذكياء فقط”

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان حمدي الميرغني، متابعيه، صورة جديدة من كواليس مسلسل “للأذكياء فقط”، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر حمدي الميرغني في الصورة برفقة الفنان محمود البزاوي، من كواليس مسلسل “للأذكياء فقط”، وعلق على الصورة قائلًا: “مسلسلللأذكياء فقط والأستاذ محمود البزاوي رنا رئيس وكريم عفيفي، تأليف: فليمون صبحي، ريمون صبحي، فادي صبحي، رمضان 2024، انشاء الله يعجبكم”.





أبطال مسلسل للأذكياء فقط



للأذكياء فقط مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته رنا رئيس، محمود البزاوي، وأوتاكا، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.





تصوير مسلسل “للأذكياء فقط”

وأعلن الفنان حمدي الميرغني عند بدء تصوير أحداث المسلسل وذلك من خلال مجموعة صور قام بنشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتب عليها: "مسلسل للأذكياء فقط رمضان 2024 إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم والمسلسل يعجبكم".





أحدث أعمال حمدي الميرغني





علي صعيد آخر يشارك الفنان "حمدي الميرغني"، في العرض المسرحي «تييت» مع النجم أحمد حلمي وهنا الزاهد، ومن المقرر عرض المسرحية غدا الثلاثاء على مسرح أبو بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض.

المسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.





آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني

وفي سياق متصل يذكر أنه قد شارك حمدي الميرغني في مسرحية "ميمو" تدور أحداث المسرحية حول شخصية (مسعود) المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه، المسرحية من بطولة أحمد حلمي، حمادة رزق، هنا الزاهد، نور إيهاب، حمدي الميرغني، هنا شيحة، إخراج هشام عطوة،تأليف ضياء محمد





فيلم “شوجر دادي”

يشار إلى أنه عرض مؤخرًا للفنان حمدي الميرغني فيلم شوجر دادي في دور العرض السينمائية، وهو من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد،تامر هجرس، فرح الزاهد، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين.