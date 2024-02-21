القاهرة - محمد ابراهيم - "كوبرا": مسلسل تشويقي مُنتظر من بطولة محمد إمام.. تابع المسلسل على هذه القنوات في رمضان 2024

تتألق صفحة قناة “إم بي سي مصر” الرسمية ببوسترات فردية تبرز أبطال مسلسل “كوبرا” الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بعد طرح البوستر الخاص بمسلسل “كوبرا” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام

مسلسل كوبرا 2024



لاحظ الجمهور غياب الفنان محمود البزاوي عن الصورة الدعائية برفقة باقي نجوم العمل مما أثار استياء ابنه أكرم الذي قام بنشر تعليق على صفحته الرسمية على “فيس بوك” حيث قام بالتأكيد على دور وجود البزاوي في العمل بصفة كبيرة مشيرا إلى أنه كان من الأفضل تواجده في البوستر الدعائي كضيف شرف في قالب درامي شعبي يتناول المسلسل قصة شخص يدير ورشة لإصلاح السيارات يجد نفسه محاصرا بالتحديات والصعوبات في حياته اليومية يتعرض لمواقف غريبة وصعبة تضعه في مواجهة بين مفهومي الخير والشر مما يفتح المجال لتطورات مثيرة وصراعات داخلية تجذب انتباه المشاهدين وتشدّهم إلى متابعة الأحداث.



فريق العمل مسلسل كوبرا 2024



يتصدر كل فنان بوستر بمفرده حيث تبرز شخصياتهم بأسلوب فني مميز يجسد جوهر المسلسل ويثير فضول المشاهدين يتضمن طاقم العمل نخبة من نجوم الفن مثل محمد إمام ومجدي كامل ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومحمود عبدالمغني ومحمود البزاوي وأحمد عبدالحميد وأيمن عزب وصفاء الطوخي ودنيا ماهر وأحمد خالد الشهير بـ “كزبرة” ألحان المهدي ومنة فضالي ومعتز هشام وعلاء مرسي وهشام إسماعيل ومحسن منصور وغيرهم من النجوم الموهوبين بتصاميم جذابة وألوان متناغمة تنقل البوسترات جو الإثارة والتشويق المتوقع في المسلسل مما يثير حماس المشاهدين لاكتشاف الأحداث وتطورات قصته.