القاهرة - محمد ابراهيم - "مسلسل فراولة".. الكوميديا على أصولها تُقدمها نيللي كريم في رمضان 2024

في انتظار حضور النجمة نيللي كريم الجمهور يترقب بشغف عرض العمل الفني الجديد “فراولة” الذي يعتبر من بين قائمة المسلسلات المنتظرة في شهر رمضان لعام 2024 يأتي هذا العمل الدرامي بقصة مبتكرة ومشوقة من تأليف الكاتب المتميز محمد سليمان عبدالمالك وتحت إخراج المبدع مروان عبدالمنعم.

مسلسل فراولة 2024



تترقب الجماهير بفارغ الصبر انطلاق عرض مسلسل “فراولة” في النصف الثاني من شهر رمضان لعام 2024 حيث يتميز هذا العمل بطابعه الكوميدي المميز والمشوّق تدور أحداث المسلسل حول شخصية “فراولة” ابنة حارس عقار تسعى لتحقيق حلمها بالصعود لحياة أرستقراطية وتنجح في تحقيق نجاح باهر كسيدة أعمال بعد مواجهتها للعديد من التحديات بوصفه من الأعمال ذات الـ 15 حلقة يعتبر “فراولة” من الأعمال المنتظرة بشغف للمشاهدين خلال حديثها على هامش حفل “ليالي سعودية مصرية” أعربت النجمة نيللي كريم عن تطلعها لاستقبال مسلسلها الجديد “فراولة” بتفاؤل وحماس وصفت العمل بأنه مسلسل كوميدي يهدف إلى إشراقة الطاقة الإيجابية ونشر السعادة في قلوب المشاهدين معبرة عن أملها في أن ينال إعجاب الجمهور.

ابطال المسلسل فراولة



بجانب النجمة نيللي كريم سيشارك في بطولة مسلسل “فراولة” مجموعة من الوجوه البارزة في عالم الفن من بينهم شيماء سيف وصدقي صخر وعلا رشدي وأحمد فهيم ودنيا سامي وحجاج عبدالعظيم ولبنى ونس تضيف هذه الشخصيات النجمية لمسة فنية مميزة إلى العمل حيث يتوقع الجمهور أداء استثنائيا من قبل هذا الطاقم المتميز مما يضفي على “فراولة” بعدا إضافيا من التنوع والجاذبية.