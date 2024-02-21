نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو مصطفي يطرح أحدث أغانيه "سايبك".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان عمرو مصطفى، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان "سايبك"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





فريق عمل أغنية “سايبك”

وأغنية سايبك غناء وألحان، عمرو مصطفى، ومن كلمات باسم عادل، هندسة صوتية أكرم عادل.





كلمات أغنية “سايبك” لـ عمرو مصطفى





أنا طول ما أنت بتتعذب

سايبك ولسه هتعاني

أنا صعب تنسانى

على شان تحرم

تبقى توجع قلبى من تاني





أنا طول الوقت بقولك

صعبتها عليا

ودى حاجة مؤذية

ما انا لو وجعتك بتوجعلك

أعمل ايه فيا





جواك اتنين مش متفقين

واحد غير التاني

ياحنين يا أناني

قدامنا حل من الاتنين

يا انساك يا تنساني





ما تهونش عليا

وهونت عليك

لو متت قدامك

ما تحنش في كلامك

ما بتتكسرش

ما تفتكرش

مين اللي ابقالك





جواك اتنين مش متفقين

واحد غير التاني

ياحنين يا أناني

قدامنا حل من الاتنين

يا انساك يا تنساني

آخر أعمال عمرو مصطفى

وكانت آخر أعمال المطرب عمرو مصطفى ألبوم «مالوش زي»، الذي تم طرحه عبر قناته الرسمية عبر موقع «يوتيوب»، وجميع منصاتالاستماع في الوطن العربي، وآخرهم أغنية “مستغني”.





كلمات أغنية مستغني





مستغني ماهو الحب دغدغني

مستغني واهم ندموا وبلغني

يا اخي طبع البني ادم ده غريب جدا دايما يتبطر

الواحد يدي بيتمرعوا يبعد بيقربوا اكتر

ولا عاش ولا كان ولا ميت تعبان

يستجري خلاص يلدغني

مستغني ماهو الحب دغدغني

مستغني واهم ندموا وبلغني

بلغني بلغني بلغني

مستغني

مستغني ماهو الحب دغدغني

مستغني واهم ندموا وبلغني

وعموما مش فارقة خلاص بقى لا تلوم حد ولا تعاتب

وف كل اسامي اللي عرفتهم انا على اساميكم شاطب

وانا يعني ماكنتش ويا ملاك

ولا قربكوا بينغنغني

مستغني ماهو الحب دغدغني

مستغني واهم ندموا وبلغني

بلغني بلغني بلغني

مستغني

صلح عمرو مصطفى وعمرو دياب



شهد حفل ليالي مصرية سعودية والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية مصافحة الهضبة عمرو دياب بالفنان عمرو مصطفى برغم الخلافات التي أجريت بينهما خلال الفترة الماضية، وبجانبهم رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة.

وجاء ذلك عبر مقطع فيديو مصور تم نشره عبر موقع et بالعربي عبر تطبيق إنستجرام،مفادة "في ليالي سعودية مصرية، صلح عمرو ديابوعمرو مصطفى وعناق في كواليس الحفل".