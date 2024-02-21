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أحمد جودة - القاهرة - غادة عادل تحسم الجدل حول حقيقة ظهورها في برنامج رامز جلال 2024..تحدثت الفنانة غادة عادل عن حقيقة ظهورها في برنامج رامز جلال، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، عبر شاشة قناة MBC مصر، كما تحدثت غادة عادل عن أصعب مقابل رامز جلال وعن حقيقة زواجها مرة أخرى.

وكشفت غادة عادل عن حقيقة تواجدها في برنامج رامز الجديد والذي سيذاع في رمضان المقبل 2024 من خلال تصريحات صحفية، حيث قالت: "مش هقدر اقول لكن هتكون مفاجأة".



غادة عادل تتحدث عن برنامج رامز جلال

كما كشفت الفنانة غادة عادل، عن أصعب مقالب رامز جلال، قائلة: "مقلب رامز جلال بتاع الكرسي، كان أصعب حاجة في حياتي، وحسيته آخر يوم في عمري.



غادة عادل تتحدث عن حقيقة زواجها مرة أخرى

وتطرقت غادة عادل للحديث عن إمكانية زواجها مرة أخرى بعد انفصالها عن المخرج مجدي الهواري، وقالت: "أنا ومجدي الهواري أصدقاء وعلى تواصل دائمًا وهرفض أتجوز تاني لو هيأثر على ولادي، لكن هوافق لو هما موافقين ومرتاحين، ولازم الشخص الجديد يكون يستحق يدخل حياتنا".



غادة عادل ومشاركتها في السباق الرمضاني 2024

تشارك الفنانة غادة عادل سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "لانش بوكس"، وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، وحقق نجاحًا وانتشارًا واسعًا حول العالم، فيما تأتي النسخة المصرية منه في 30 حلقة فقط

قصة مسلسل لانش بوكس وأبطال العمل

تدور أحداث مسلسل "لانش بوكس" حول 3 سيدات، شقيقتان وصديقتهما، تضطرهن الظروف للتورط في سرقة، مع اعتقادهن بأن الأمور ستتحسن، لكن المفاجأت السيئة تتوالى.

ويشارك في مسلسل "لانش بوكس" كل من: جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، عمرو رمزي، هشام إسماعيل، وهو من إخراج هشام الرشيدي.

آخر أعمال غادة عادل في الدراما



يعد مسلسل حالة خاصة من آخر أعمال غادة عادل في الدراما، وعرض عبر منصة watch it، وشارك في بطولته كل من طه دسوقى، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.