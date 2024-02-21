عابد فهد يشوق الجمهور لمسلسل نقطة انتهى

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رياض - احمد صلاح - شارك الفنان السوري عابد فهد الجمهور لمسلسله الجديد "نقطة انتهى"، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.



ونشر فهد عبر حسابه في "إنستغرام" البرومو التشويقي الأول للعمل، الذي طرحته الشركة المنتجة "سيدرز ارت برودكشن" عبر قناتها في "يوتيوب"، حيث طغى عليه طابع الغموض والتشويق في أجواء سوداوية غزاها التوتر.



وظهر فهد في البرومو مشتتًا بين أفكاره ومشاعره، فمرة نراه منهارًا بالبكاء في حالة ضعف وانكسار، وفي مشهد آخر يمسك بسلاح يدوي وكأنه يتجهز للانتقام أو للإقدام على جريمة قتل.



ويمكننا سماع فهد يقول بصوت أجش: الخوف هو سبب كل شي، يمكن لو ما خفت أو واجهت كانت تغيرت كتير أشياء.. بس كإنه الموت بخوفنا واحنا عايشين.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع البرومو، مشيدين بأداء عابد فهد، كما أعربوا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل المنتظر.



وكتبت إحداهن: المخرج محمد عبد العزيز عبقري الراجل صعب والعملاق عابد فهد معاه بيغير جلده بيطلع أعلى أداء عنده .