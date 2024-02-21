انت الأن تتابع خبر أحمد السقا وزينة يجتمعان في العتاولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتشوق الجمهور لمتابعة مسلسل "العتاولة" للفنان أحمد السقا، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، والذ يعد الأبرز في دراما رمضان 2024.



وتميز البرومو بإطلالات مختلفة للسقا وطارق لطفي، الذي ظهر بشخصية أصلع الرأس؛ ما أثار فضول الجمهور حول الأحداث المثيرة التي ستقدم في العمل، الذي سيعرض على منصة شاهد.



ومن بين اللقطات المثيرة، ظهرت الفنانة زينة إلى جانب أحمد السقا، وبدت علامات الحب ترتسم على وجوههما، وقال السقا في البرومو: لو كلها معلمين إحنا العتاولة.



انضمت زينة إلى فريق عمل مسلسل "العتاولة"، إلى جانب طارق لطفي، وباسم سمرة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، وهدى الإتربي.



على صعيد آخر أهدى أحمد السقا مسلسله الجديد "جولة أخيرة" إلى روح والده الراحل، المخرج صلاح السقا.



ونشر السقا الابن عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" برومو المسلسل مرفقاً بتعليق: إلى مَن علمني كل شيء في الحياة.. أبويا العزيز.. صلاح السقا.



يُعد "جولة أخيرة" أولى تجارب الفنان أحمد السقا في دراما المنصات الرقمية والمسلسلات القصيرة، إذ يتكون من 9 حلقات فقط، وجرى تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت.



وتدور أحداث المسلسل حول "يحيى" الذي يؤدي شخصيته الفنان أحمد السقا، وهو ملاكم خاض العديد من التحديات بسبب ابتعاده عن ممارسة رياضة MMA، ليظهر مدربه القديم "تامبي" في حياته من جديد، ويحاول إقناعه للعودة إلى الفنون القتالية.



ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبد الباقي، وأسماء أبو اليزيد، وحنان مطاوع، ورشدي الشامي، وهو من تأليف أحمد ندا، وإخراج مريم أحمدي .