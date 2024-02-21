بيونسيه تدخل التاريخ وتحقق أعلى أرباح

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رياض - احمد صلاح - دخلت النجمة العالمية بيونسيه التاريخ مرة أخرى، حيث أصبحت أول امرأة سمراء تتصدر قائمة أغاني الكانتري الأكثر نجاحًا بأغنيتها الناجحة "Texas Hold 'Em".



يأتي هذا الإنجاز الرائع بعد تلقي النجمة الإعجاب والمديح، من قبل كبار فناني موسيقى الكانتري، مثل مارين موريس ولايني ويلسون، اللذين رحبا بحرارة بإسهاماتها الفنية في عالم موسيقى الكانتري، وأشارا إلى أنها مغنية متعددة المواهب.



وأعلنت مجلة بيلبورد أن أغنية "Texas Hold 'Em" حققت نجاحًا هائلًا من حيث البث والمبيعات، حيث حصلت الأغنية على 19.2 مليون بث رسمي، و4.8 مليون تحميل. كما بيعت 39000 نسخة في الولايات المتحدة حتى منتصف فبراير (شباط).



أما أغنية "16 Carriages" التي صدرت في اليوم ذاته، فقد جذبت 10.3 مليون بث، وطلبها على الراديو 90 ألف شخص، وتم بيع 14000 نسخة منها.



وعلى الرغم من إنجازات النجمة الهائلة في مجال موسيقى الكانتري، إلا أن محطة الكانتري الأولى في الولايات المتحدة KYKC ليست راضية عن مساهمات بيونسيه في هذا النوع الموسيقي، حيث كشف متابع على تويتر عن طلبه من محطة راديو KYKC تشغيل أغنية بيونسيه "Texas Hold 'Em".



إلا أن المسؤولين عن المحطة رفضوا الطلب، مؤكدين أنها لا يشغلون موسيقى بيونسيه لأن KYKC مخصصة لموسيقى كانتري فقط.



وقد أثار هذا الرفض استياء جمهور بيونسيه، مرجعين سببه إلى العنصرية والتمييز، ما دفع كثيرين إلى المطالبة بمحاسبة المحطة على هذا السلوك، والتأكيد على ضرورة التعامل بعدالة مع جميع الفنانين بغض النظر عن أصولهم العرقية .