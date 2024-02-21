انت الأن تتابع خبر معجبة ترمي وردة على وائل كفوري وهذه ردة فعله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنان اللبناني وائل كفوري، ظهر فيه وقد إلتقط وردة، كانت قد رمتها له إحدى المعجبات، بسرعة بديهة واضحة.



وخلال غناء وائل كفوري على المسرح، شاركه غناء أغنيته "كلنا مننجر" الفنانان نادر الأتات وسعد رمضان.



وكان حضور الثلاثي رائعاً على المسرح وألهب الأجواء، وقد توجه سعد رمضان لوائل كفوري بالقول :"كيف بدو يغني الواحد حدك مش عم بفهم، يعني أول مرة بخاف"، مشيراً في حديثه إلى أنه يغني إلى جانب فنان كبير.



ليرد وائل :"يخليلي ياك يا رب، مبسوط فيكون قد الدني"، وقال نادر :"نحنا بلبنان في عنا وائل كفوري بنفتخر في" .