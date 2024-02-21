انت الأن تتابع خبر شروق تصدم الجمهور بعد ظهورها بدون فلتر ومكياج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت خبيرة تجميل مقطع فيديو لنجمة مواقع التواصل الإجتماعي شروق صن شاين، قبل وبعد أن تطبّق المكياج على وجهها، وكان لافتاً أنها صورتها قبل المكياج من دون فلتر، لتظهر شروق لأول مرة على طبيعتها، ما فاجأ الجمهور.



وعلى الرغم من أن ملامح شروق لم تختلف، إلا أن نضارة وجهها ليست كما اعتدنا عليها في فيديوهاتها.



وإعتبر كثيرون أن شروق تستخدم في فيديوهاتها الكثير من الفلتر، لكي تظهر باللوك الذي نعرفها فيه، اذ بعد ان وضعت لها خبيرة التجميل المكياج، بدت شروق كما يعرفها الجمهور.



يذكر أن شروق قد أحدثت بلبلة مؤخراً، بعد أن إتهمت زوجها جورج ديب "دكتور فود"، بخيانتها، قبل أن يتصالحا .