نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تتألق في أضخم حفل تخرج بالكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت صوت مصر أنغام واحدة من أضخم حفلات الطلاب فى تاريخ الكويت بحضور اكثر من 12 الف من الطلاب والخريجين داخل جامعة الشرق الأوسط الامريكية وذلك بناء على إستفتاء طلابى لاختيار نجم حفل 2024 والذى تصدرته بقوة النجمة المصرية الكبيرة.

حفل تخرج بالكويت

يعد حفل طلاب وخريجي جامعة الشرق الأوسط الامريكية هو الثاني للنجمة الكبيرة أنغام بالكويت في عام 2024 وبعد مرور أقل من اسبوعين على حفلها الأول بمهرجان فبراير الكويت والذي شهد نجاحا كبيرا وحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية

تفاصيل حفل انغام في الكويت

واشعلت أنغام حماس الطلاب والخريجين منذ اللحظة الأولى بصعودها علي خشبة المسرح ومرددة الأغنية المحببة لجمهورها فى الكويت والتي تقول كلماتها "لفيت لفيت مثلك ولا لاجيت.. حنيت يا كويت وبلهفتى رديت"، تصاعدت المزيد من آجواء الإثارة بتقديمها وصلة من أغانيها الطربية والرومانسية منها "حالة خاصة"،"اساميك الكتير"،"عمري معاك"،"حتة ناقصة"،"لوحة باهتة"،"انا عايشة حالة"،"ولا دبلت"،"مطمنة"،"تسلم يدينه"،"ثلاث حروف"،"قلبك"،"سيدي وصالك"،"اكتبلك تعهد"،"هتمناله الخير" و"ياريتك فاهمني".

اخر اعمال انغام

والجدير بالذكر ان الفنانة أنغام مؤخرا أغنية وطنية حماسية بعنوان "حلفونا" لدعم القوات المسلحة والبطولات التى يواصل تحقيقها حتى الآن.

كلمات اغنية "حلفونا"

آدي بلدنا وآدي الرجالة جاهزين

مين يتعدى حدوده ع المصريين

آدي الأرض وآدي الرجالة واقفين

مسكنا ف ايدنا كتاب وحلفنا يمين

حلفونا حلفونا

ع الامانة اللى ف ايدينا

حلفونا حلفونا

ان احنا نشيلها ف عنينا

حلفونا حلفونا

ع الامانة اللى ف ايدينا

عمرنا مانفرط فى سينا

بلدى ترابها دهب وحجرها ياقوت

لو هنموت علشانه اهلا بالموت

قد الدنيا ف ايد بعضنا ماسكين

ومع الحق وقفنا ومش ساكتين

ام الدنيا ووعد الحر ده دين

تفضلي حرة يامصر ليوم الدين

حلفونا حلفونا

ع الامانه اللى ف ايدينا

حلفونا حلفونا

ان احنا نشيلها ف عنينا

حلفونا حلفونا

ع الامانه اللى ف ايدينا

عمرنا مانفرط فى سينا

احنا تاريخنا ف كل كتاب مكتوب

عمر المصرى ماخاف ولا بات مغلوب

قول يا تاريخ ولا اسكت واحنا نقول

احنا شداد على ايدنا الش تزول

جيل بيورث جيل جدع واصول

أرضي هتفضل أرضي ده باب مقفول

حلفونا حلفونا

ع الامانة اللى ف ايدينا

حلفونا حلفونا

ان احنا نشيلها ف عنينا

حلفونا حلفونا

ع الامانة اللى ف ايدينا

حلفونا حلفونا

عمرنا مانفرط فى سينا

