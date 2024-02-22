نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية مي القاضي في مسلسل "صيد العقارب" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة مى القاضى تفاصيل مشاركتها فى مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024.

مي القاضي تكشف كواليس مسلسل "صيد العقارب"

وأعربت مى القاضى عن سعادتها بالعمل فى "صيد العقارب" الذى يعد من المسلسلات الكبرى خلال شهر رمضان 2024، وكذلك العمل مع النجمة غادة عبد الرازق التى تتمتع بجماهيرية كبيرة فى الوطن العربى، مشيرة إلى أن العمل مليئ بالأحداث المشوقة والصراعات وسيكون من الأعمال المهمة هذا العام.

دور مي القاضي في مسلسل "صيد العقارب"

ومن المقرر ان مي القاضي تجسد دور الابنة الصغرى للفنان رياض الخولى وتربطها به علاقة خاصة، لا سيما أنها آخر العنقود وطلباتها كلها مجابة، ومع توالى الحلقات يحدث العديد من التطورات المفاجئة.

قصة مسلسل “صيد العقارب”

تكشف أحداث مسلسل صيد العقارب خلال الحلقات تفاصيل الصراعات بين الأقارب والعائلات كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما وتكشف الحلقات عن فكرة وجود مشروعات ضخمة لتجارة سم العقارب واستخدماها في الأغراض الطبية وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب، وسط أحداث مشوقة ومليئة بالإثار تدور قصة مسلسل صيد العقارب، في إطار درامي عائلي، إذ تظهر غادة عبدالرازق خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر ذو الأصول الصعيدية لكنه انتقل للعيش في القاهرة ويجسد دور الرجل الشرقي الصعيدي الذي يظل متمسكًا بالعادات طوال أحداث المسلسل.

ابطال مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

آخر أعمال مى القاضى

وكان آخر أعمال مى القاضى هو مسلسل "البيت بيتى" المكون من 10 حلقات بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، مى القاضى، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب وعدد من ضيوف الشرف.