نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وردشان مجدي: سعيدة بالعمل مع ريهام حجاج في "صدفة" وانتظروا مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت الممثلة الشابة وردشان مجدي أنها ما زالت تواصل تصوير مسلسل صدفة الذي تقوم ببطولته النجمة ريهام حجاج ويعرض في السباق الرمضاني المقبل 2024؛ مشيرة إلي أنها تقدم في العمل شخصية "سلمي" وهي طالبة في المدرسة تقع في حب أحد الشباب ومن هنا تبدأ قصتها في العمل رافضة الكشف باقي تفاصيل الشخصية.

مسلسل " صدفة *

مسلسل " صدفة *

مسلسل " صدفة *

وقالت وردشان في تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء؛ أن ترشيحها في العمل جاء عن طريق مكتب كاستينج دايركتور محمد حجاج ومن هنا جاءت المقابلة لها مع المخرج سامح عبد العزيز.

وعبرت ورد عن سعادتها بالعمل مع الفنانة ريهام حجاج مؤكدة أنها شخصية جميلة جدًا؛ وتساعد الجميع في تفاصيل الشخصية وتوجه له الدعم؛ أما المخرج سامح عبدالعزيز فدائما يوجه لنا النصائح خاصة أنه يحب التمثيل يكون طبيعي غير مفتعل وهو الأمر الأقرب لها؛ مؤكدة أنها توعد الجمهور بمفاجأة خلال الأحداث.

أبطال مسلسل “ صدفة ”

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من خالد الصاوي؛ رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، عصام السقا؛ تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج.