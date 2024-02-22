من مخرجة بالية لرئيسة دار الأوبرا المصرية.. أبرز المعلومات عن الدكتورة لمياء زايد (بروفايل)

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلنت وزارة الثقافة المصرية، منذ قليل اختيار الدكتورة لمياء كرئيسة لدار الأوبرا، خلفا للدكتور خالد داغر بعد عام من تواليه هذا المنصب، وفي السطور التاليه يقدم (دوت الخليج الفني)، اهم وأبرز المعلومات عن رئيسة دار الأوبرا الحالية.



المناصب التي شغلتها

الدكتورة لمياء زايد هي فنانة ومخرجة بالية مصرية، وقد تم اختيارها كرئيسة لدار الأوبرا المصرية، تشغل حاليًا منصب رئيس قسم تصميم وإخراج البالية بأكاديمية الفنون، خلال فترة عملها، شغلت أيضًا منصب عميد المعهد العالي للبالية.

قياده بعثات فنية

قادت الدكتورة لمياء بعثات فنية إلى عدة دول وشاركت في عروض بالية بأوبرا القاهرة. حازت على جوائز عديدة من بينها جائزة مهرجان كوريا للفن وجائزة مهرجان الموسيقى العربية، مما يعكس تميزها وإسهاماتها الملموسة في مجال الفنون.

تميزها بمسارها الفني

تتميز بمسار فني غني ومتنوع، وتمتلك خبرة واسعة في تدريب وتوجيه الفرق البالية. تاريخها المهني يبرز تفانيها ورغبتها في تعزيز الفنون والثقافة في مصر وخارجها.