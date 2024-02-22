بعد حصولها علي لقب "بوليفارد المواهب" جوري  قطان تطرح ليل هادي

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت المطربة السعودية جوري قطان نجمة برنامج بوليفارد المواهب أغنيتها المنفردة الجديدة ليل هادي، وهي باكورة أعمالها مع شركة بلاتينوم ريكوردز بعد انضمامها إلى باقة نجومها.

تفاصيل أغنية ليل هادي

تخاطب جوري من خلال أغنيتها الرومانسية الجديدة مجموعة من الأحاسيس وتجسد حالة عتاب الأحبّة في ليل شتائي بارد، وتنقل ما ينتابهم من مشاعرمتضاربة، وأبرزها الخوف من خسارة الحبيب.

تقول جوري قطان أنها تحرص في كل عمل جديد على اختيار نمط غنائي مختلف يبرز مقدراتها الصوتية، وتعتبر هذا التنّوع مصدر غنى في مسيرتها الفنية، وتضيف قائلة أنها لا تمانع حتى في الغناء بلغات عدّة، تمامًا كما غنت على مسرح الميدان في جدة أخيرًا.

كما كشفت جوري قطان أنها تقدّم من خلال أغنية "ليل هادي" فكرة غير مألوفة، وتختلف عما هو سائد حاليًا في سوق الأغنية العربية سواء من ناحية الكلمات أو اللحن.

وأعربت عن امتنانها للتعاون مع كاتب وملحن الأغنية أحمد العطاس لأنه قدّم لها ما يناسب هويتها الغنائية وتطلعاتها، حيث لامست الأغنية مشاعرها فور سماعها للمرّة الأولى.

كلمات أغنية ليل هادي

وتقول كلمات الأغنية: ليل هادي وجَو بارد والهواجيس تّوارَد يامجافي القلب وينك يامورّيني العنَا رِد مايساوي البُعد قربك وأكبر الغايات قلبك لو تجي بالحب شفني قبلك انتَظرك وأحبّك ياكبر شوقي لشوفك وِ لْـ دفا لمسة كفوفك لي متى يعني بنبقى ننتظر تسمح ظروفك قلبي وروحي وأنا لك وكل مايخطر في بالك يامجافي القلب وينك ودي أعرف كيف حالك



فوز جوري قطان بجائزة بوليفارد المواهب

تجدر الإشارة إلى فوز جوري قطان في العام الماضي بجائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى في مهرجان جوي أواردز في نسخته الثالثة.

وتعتبر مشاركتها في برنامج "بوليفارد المواهب" محطة هامة في مسيرتها الفنية الواعدة التي تجمع بين الغناء، التلحين والكتابة.