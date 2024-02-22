الموت.. فيفي عبدة ترد علي توقعات ليلي عبد اللطيف لها

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت العرافة ليلى عبداللطيف جدلًا واسعًا، بعدما توقعت انفصال الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، الذي جعلهما حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعد تحقق نبوءتها بأسبوعين، لتعود «عبداللطيف» بتوقع جديد للفنانة فيفي عبده، عن موعد وفاتها، وهو ماأثار جدلا كبيرا

فيفي عبدة تعلق علي تنبأ ليلي عبد اللطيف علي وفاتها

وعلقت فيفي عبده خلال حلولها ضيفة على الإعلامي اللبناني محمد قيس، عن توقعات «ليلى عبداللطيف» لها؛ وقالت:" فيفي عاشقة للحياة وتريد أن تعيش المزيد، زيدد من سن رحيلي، لترد عليها الأخيرة مازحة بأنها ستجعله في الـ90.

فيفي عبده تطلب الدعاء لأهالي غزة

وسبق، وطلبت فبفي عبدة الدعاء لأهلي غزة وقالت: «ياريت كل المسلمين يدعوا لغزة في صلاة الجمعة ربنا يفرجها عليهم»، وفي وقت سابق طالبت الفنانة فيفي عبده جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بالدعاء للشعب الفلسطيني، «ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين، الرجاء يا جماعة ندعيلهم وندعمهم بكل اللي نقدر عليه أبسط حاجة بنشر الوعي والحقيقة، اللهم الطف بغزة وشعبها وأطفالها الأبرياء، والله حرام اللي بيحصل ده ظلم، يا رب انصرهم أنت قادر على كل شيء».

آخر أعمال فيفي عبده

والجدير بالذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان مسلسل «شغل في العالي» الذي عرض عام 2022، بطولة وشيرين رضا ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل، وتأليف حسين مصطفى محرم،.

وتدور أحداث مسلسل «شغل في العالي» في إطار كوميدي حول صديقتين (فيفي عبده وشيرين رضا) أسستا شركة بهدف الانتقام من الرجال المتحرشين أو الذين يعاملون زوجاتهم بطريقة سيئة، وتم تغيير اسم مسلسل "شغل عالي" إلى "شغل في العالي" حيث التزمت قناة عرض المسلسل والشركة المنتجة بالقرار في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يرى المجلس الأعلى للإعلام أن استخدام اسم البرنامج لصالح مسلسل هو بمثابة اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.