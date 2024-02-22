تفاصيل حفل رامي جمال في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيي الفنان رامي جمال، وكورال هارموني عربي، حفلا غنائيا غدًا، الخميس، في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك لصالح إحدى شركات المحمول الخاصة التي تطلق إصدارها الجديد في الشرق الأوسط.

تفاصيل حفل رامي جمال

ويقدم رامي جمال لجمهوره أبرز أغانيه وأبرزهم أغنية “جيت متأخر”، و"أوعديني وبيهم كلهم، وقمر ومنور، وبعده فارق، ولحظة بعادك".. وغيرها من الأغاني، كما ستقدم الفنانة اللبنانية رزان مغربي الحفل الذي تنظمه شركة ميديا ميوزيك بلال التحيوي، وسيحضر الحفل كل من الفنانة سارة نخلة، والإعلامية مروة صبري، والفنانة إيناس النجار، والناقد الرياضي عصام شلتوت، وعدد من نجوم الفن، وأيضًا الشخصيات العامة البارزة في المجتمع ورجال الأعمال.

آخر أعمال الفنان رامي جمال

وكان آخر أعمال الفنان رامي جمال هي أغنية "إبن امبارح" الذي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد حققت نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون مشاهدة وتحتل الآن التريند 21 على يوتيوب، وأغنية "ابن امبارح" هي من كلمات مودي نبيل، الحان فارس فهمي، توزيع ميكس وماستر محمد شفيق، ايضا طرح منذ أيام عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية "هي حكاية"، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي، طرح عدد أغاني درامية كثيرة خلال فصل الشتاء هذا حيث بدأ الأغاني الدرامية بأغنيةجيت متأخر ثم أغنية أهي مشيت وأغنية دوخناك يا فراق وأغنية بُعده فارق، وأغنية هي حكاية ختامًا بأغنية ابن امبارح.

كلمات أغنية "إبن امبارح"

مقربتوش ف يوم منى.. ده كان يسمع يادوب عنى وغلطة عمرى هي أنى.. انا اللى عليا كبرته

وماشى يا عينى من خيبته.. يقول للناس انا سيبته وناسى زمان منين جيبته.. ياريتنى ساعتها صورته بقى ابن امبارح الغلبان.. بيتكلموعندهلسان ده كان عامل ملاك بجناح.. لكن معلش انا الغلطان بلعت الطعم وأتشديت.. وقرب منى واهتميت

طلع كداب وفيه أتخميت.. ووشه التانى فعلًا بان مكنش يطول يعيش جنبى.. وقلة أصله مش ذنبى كبر دلوقتى على قلبى.. وشايف نفسهعالأخر

أهو اللى ف صوته بيعلى.. ده كان يتمنى يوصلى

دى وسعت منه بيقولى.. هايمشى كأنه مش فاكر