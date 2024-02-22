كريم عبد العزيز يواصل إبداعاته مع سنيرجي.. ويستعد لعرض "الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - كعادته يواصل إبداعاته، يعكف النجم كريم عبد العزيز في تصوير مشاهده في مسلسل "الحشاشين" لينافس به خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024 مع المخرج بيتر ميمي.

وينتظر جمهور كريم عبد العزيز عرض المسلسل بعد تأجيله العام الماضي بسبب ضخامة إنتاجه، ليستطيع صناع عمل مسلسل "الحشاشين" تصويره بشكل مبدع، حيث طرح المخرج بيتر ميمي خلال موسم رمضان الماضي 2023 برومو المسلسل ليشوق به الجمهور.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

يضم مسلسل "الحشاشين" نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

موعد مسلسل الحشاشين



يذاع مسلسل كريم عبد العزيز مع بداية أول أيام رمضان يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 نظرا لأن عدد حلقات المسلسل تبلغ 30 حلقة كاملة،ويذاع المسلسل عبر قناة ام بي سي مصر وقناة دي ام سي، ولم يتم الإعلان رسميا حتى الآن على توقيت عرض المسلسل، ويتوقع أن يتم عرضه في تمام العاشرة مساءا على mbc وفي الحادية عشر مساءا على dmc.

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز، فيلم "بيت الروبي" والذي طرح ضمن أفلام الموسم الصيفي الماضي فهو يضم نخبة من نجوم الفن أبرزهم: كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، مصطفى ابو سريع، والفيلم من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي.

قصة فيلم بيت الروبي



تدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.