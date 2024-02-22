علي صبحي لـ دوت الخليج الفني: العمل مع السقا كان حلم من أحلام حياتي..وتشبيهي بباسم سمرة وسام على صدري (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع أن يسرق قلوب الجماهير من الوهلة الأولى على الشاشة، وتمكنه وشطارته جعلته يحجز مكانه وسط نجوم وعمالقة الوسط الفني، وبعد أن تألق في تحت الوصاية وعلي معزة وإبراهيم يطل علينا بدور جديد وهو "شبكة" في جولة أخيرة ليضع بصمته الخاصة مثلما يفعل في كل شخصية وهو ما يميزه ويجعله عالق في ذهن الجمهور.



وحاور دوت الخليج الفني الفنان علي صبحي ليكشف عن استعداداته لدور "شبكة" في مسلسل "جولة أخيرة " ويكشف عن الأعمال التي ينتظرها..



وإليكم نص الحوار:



في البداية مبروك نجاح مسلسل جولة أخيرة..من رشحك لهذا الدور ؟



شكرًا جدًا، تم ترشيحي للدور من خلال المخرجة "مريم أحمدي" مع الكاستنج دايركتور "مودي شاهين " وتم التواصل معي وكانت مقابلة لطيفة وبالفعل تم الإمضاء على الدور في نفس اليوم.



ما الذي جذبك للمشاركة في تقديم دور شبكة بمسلسل جولة أخيرة ؟

أكثر شئ جذبني لشخصية "شبكة" كونها شخصية موجودة بالحياة، لأن الحقيقة لا يوجد شخص لديه شر مطلق أو خير مطلق، فشخصية "شبكة " لديها الشقين فهو شخص لديه هم ووجع ومعاناة وبالرغم من ذلك ليس بشرير للأخر أو طيب للأخر، فكانت شخصية صعبة وبها تحدي كبير بالنسبة للممثل إنه يخوض تلك التجربة وكل هذا سيزيده ويفيده في تطوير نفسه، فكان مهم بالنسبة لي أن أقدم تلك الشخصية.

المؤلف أحمد ندا أكد أن شخصية شبكة صعبة كونها ..فكيف تم الاستعداد لتلك الشخصية الرمادية التي تحمل الخير والشر ؟



تم الاستعداد للشخصية من خلال العمل مع مدرب التمثيل "رامي الجندي" وهو شخص كريم جدًا، بدأنا العمل والتدريب قبل شهر من التصوير وأثناء التصوير كان كل مشهد يتم التدريب والتجهيز له بشكل منفصل، وأنا فخور جدًا بالعمل مع رامي فهو شخص ذكي جدًا وملم ومخلص لعمله، وهو الذي ساعدني في الدخول لأجواء الشخصية والخروج منها بسهولة دون أي أثار جانبية.



ما أصعب مشهد واجهك ؟

لا أرى أن هناك مشاهد صعبة أو مشاهد سهلة، المسلسل كل مشاهده صعبة ومهمة، ولا يوجد مشهد سهل، فكانت كل المشاهد على نفس القدر من الصعوبة وهذا ما جعل المسلسل ينجح نتيجة إخلاص جميع فريق العمل.

حدثنا عن تجربة العمل مع أحمد السقا ؟

كانت تجربة ممتعة جدًا، فهو شخص كريم وذوق ويحب عمله جدًا، ف الحمد لله على فرصة العمل معه لأنني من أشد معجبيه، ففكرة العمل معه كانت حلم من أحلام حياتي.



تنتظر طرح فيلم أولاد رزق 3..فحدثنا عن نبذة بسيطة عن الدور دون حرق الأحداث



اقدم شخصية تدعى "الكوري "وإن شاء الله الشخصية تنال إعجاب الجمهور، وأنا متأكد إن الفيلم سيكون قوي.



يتنبأ الجمهور لك بأن تكون خليفه باسم سمرة..شايف ده ازاي؟

شرف كبير لي عند تشبيهي بباسم سمرة من قبل الجمهور لأنني أرى أن باسم سمرة في منطقة خاصة بمفرده، فهو من الممثلين الذي أعطاه الله لنا هدية حتى نتعلم منه التمثيل، فهذا التشبيه وسام على صدري.

ما هى معايير اختيارك للأدوار؟

اختياري للأدوار دائما يكون مبني على ماذا سيقدم لي الدور وماذا سأقدم أنا له، فمثلًا دور "شبكة " في جولة أخيرة هو شخصية مختلفة عني تمامًا فحبيت أقدمه حتى أبرز قدراتي به وأبين قدرتي على لعب شخصيات مختلفة،فشخصية "شبكة "غير "عيد" غير علي معزة، فهذا جزء مهم من معايري أن يكون الدور جديد بالنسبة لي، وبالطبع هناك معايير أخرى لها علاقة بطبيعة العمل من حيث النجوم والمخرج وغيرها.

مشوارك من مسرح الشارع لحد دلوقتي بالنجاحات دي تحدي كبير.. فما الرسالة اللي ممكن توجهها للشباب علشان أحلامهم ؟

عملي في مسرح الشارع علمني كثير في عملي حاليًا، وبالطبع لا يوجد شئ يأتي سهلًا لا بد من التعب والاجتهاد والكفاح، والإخلاص مهم جدًا للوصول لمكان مناسب ليك، وبالتالي سيحدث تراكم للخبرات وهو ما يجعلك جاهزًا أمام كل فرصة بعد ذلك.