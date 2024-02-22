بسبب تأخير الدفعات.. خروج مسلسل أمير العوامري للنجم هاني سلامة من سباق رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - خرج مسلسل “أمير العوامري” للنجم هاني سلامة من الماراثون الرمضان 2024، بعد فترة توقف التصوير دامت لمدة أسبوع، بسبب تأخير الدفعات النقود.

أحداث أمير العوامري

وتدور قصة مسلسل أمير العوامري في إطار اجتماعي، حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم، وتنشأ قصة حب بين الأمير الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة وبين "منيرة" التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم خلال أحداث المسلسل، والعمل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل “أمير العوامري”

ويشارك في مسلسل أمير العوامري كلًا من هاني سلامة، سوسن بدر، سلوي خطاب، أحمد صفوت، مي سليم، دنيا المصري، ريهام حسين، مها نصار، حجاج عبدالعظيم، هاجر الشرنوبي، محسن محي الدين، وهايدي رفعت، بالإضافة إلى وجهين جديدين هما، هيثم فاروق وأحمد النهري.

آخر أعمال هاني سلامة

يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني سلامة مسلسل الذنب الذي انتهى من تصويره مؤخرا مع عدد كبير من النجوم، وتدور أحداثه في 10 حلقات، ويشارك فيه كل من درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.