نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسجيل أوبريت "الحلم العربي" في رونقه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع الأحداث التي تمر بها دولة فلسطين الشقيقة، بدأ عدد كبير من المطربين العرب، في تسجيل أوبريت «الحلم العربي»، الذي سيعاد تقديمه بتوزيع مختلف، خلال الأيام القليلة الماضية، كنوعٍ من الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني بسبب الانتهاكات والإبادة الجماعية التي يتعرضون لها بشكل يومي، وأسفر عن وقوع الآلاف من الشهداء والمصابين.

وكشف البرنامج التليفزيوني «ET بالعربي» عن كواليس تسجيل إعادة تقديم أوبريت الحلم العربي، فقد حرص على تسجيل لحظات التسجيل، وكذلك استرجاع ذكريات المطربين بعد مرور 30 سنة على طرحه.

تفاصيل أوبريت “الحلم العربي”

أوبريت “الحلم العربي” من تأليف مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع ميشال فاضل، ومشاركة نجوم من النسخة الأولى وهم: أحلام، أصالة، أحمد فتحي، وليد توفيق وعمر العبداللات، بينما يشارك نجوم جدد وهم عاصي الحلاني، صابر الرباعي، بلقيس، محمد عساف وأبو.

أوبريت “الحلم العربي” 1996

شارك في النسخة الأولى من الأوبريت النجوم وليد توفيق، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، يسرا، ليلي علوى، الراحلة هدى سلطان، أحمد السقا، أحمد زاهر، حلمي بكر، مدحت العدل، طارق العريان، نبيل شعيل، احلام، غادة رجب، وغيرهم، واشتهر هذا الأوبريت عام 2000 تحديدًا وقت إنتفاضة الأقصى الثانية، وتم طرحه على اكثر من دولة عربية مرارًا وتكرارا.