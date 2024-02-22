نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اقتحامه دور العرض.. فيلم "الحريفة" ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للايرادات في السينما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على مدار أكثر من شهر ونصف يواصل فيلم "الحريفة" تربعه على المركز الأول ومنافسته لكبار النجوم بشكل قوي، ليحقق نجاحًا كبيرًا، ويثبت عودة البطولة الشبابية بجدارة، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وعلق الفنان نور النبوي على نجاح الفيلم عبر منشور على صفحته الرسمية على “فيس بوك” قائلًا:"فيلم الحريفة دخل ضمن قائمة اعلى ١٠ افلام تحقيقًا للايرادات في السينما المصرية..حلم حلمته وانا صغير وعيشت من سعيتها بشتغل عشان اوصله".

وتابع نور قائلًا:"شكرًا للجمهور الكبير اللي صدق الحلم ودعمه، شكرًا لأستاذ طارق الجنايني لشجاعته وإيمانه بالمشروع، شكرً للمخرج استاذ رؤؤف السيد، شكرا للمؤلف استاذ اياد صالح وشكرًا لكل طاقم العمل سبب النجاح الأول، مبروك للحريفة شركاء النجاح، اخواتي ومكسب للعمر".



أحداث فيلم “الحريفة”

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".



أبطال فيلم “الحريفة”





يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.