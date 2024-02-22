انت الأن تتابع خبر لن يتصدق أحد كم بلغ اجر الفنان قيس الشيخ نجيب في مسلسل الخائن..و المفاجأة الكبرى بأجر الفنانة سلاف معمار (رقم فاق التوقعات) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال مسلسل الخائن يحقق نجاحا متواصلة بعد عرض كل حلقة من حلقاته اليومية، حيث عبر الكثير من المتابعين باعجابهم بالمسلسل.

وبعد نجاح المسلسل، تسائل الجمهور عن الاجور الذي تقاضاها نجوم هذا العمل، وحقيقة تقاضي الفنان قيس الشيخ نجيب أعلى مبلغ.

واشارت المصادر إلى أن الأجور قد تراوحت بين نصف مليون دولار و700 ألف دولار، دون ذكر الرقم المحدد.

ومع ذلك، يبدو أن قيس الشيخ نجيب أصبح من بين الممثلين الذين يحصلون على أعلى أجر.

وأصبح من المعروف للجميع أن المسلسلات التركية التي تتم تحويلها إلى نسخ عربية تكلف مجموعة MBC مبالغ خيالية.

يتم تصوير هذه المسلسلات في تركيا، حيث يتم دفع مبالغ ضخمة وأجور مرتفعة للممثلين الذين يبتعدون عن عائلاتهم لفترات طويلة ويسافرون إلى تركيا لتصوير مشاهدهم.