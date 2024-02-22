نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. حفل غنائي موسيقي لفرقة "فلكوريتا" في بيت السحيمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فى الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري، حفل غنائي موسيقي لفرقة "فلكوريتا".

أبرز الأغاني الفولكورية



يتضمن الحفل تقديم مجموعة من الأغانى الفولكورية تجمع بين الفولكلور الفلاحى والصعيدى منها: "مربعات ابن عروس"، "متى اشوفك"، "بص علي الحلاوة"، "ياما دقت"، "تحت الشباك"، "تعالي"، "أنا إلى ببيع ياسمين"، "والنبي يا غزال"، "لوما يا لوما"، "على مين"، "بيبة"، "يا بهية"، "سلم على"، "العتبة جزاز".

نبذة عن فرقة فلكوريتا

جدير بالذكر أن "فلكوريتا" تأسست حديثًا علي يد مجموعة من الأصدقاء يجمعهم الاهتمام بالفلكلور والتراث الشعبي المصري، وتسعي الفرقة للمساهمة في إعادة إحياء التراث الموسيقي الأصيل والمحافظة عليه، تضم الفرقة 14 فنان معظمهم من النساء حيث تتكون من 9 عازفات: إيقاع، دف، وطبلة بالإضافة إلى عازفين محترفين للآلات التراثية منهم عازف كولا،وعازف مزمار، بجانب عازفين أورج، وعازف بركشن.



صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.